Vendas no varejo do Reino Unido têm queda inesperada em setembro

O setor varejista do Reino Unido teve desempenho pior do que o esperado em setembro, levando a libra esterlina a ampliar perdas em relação a mais cedo.

Dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) mostram que as vendas no varejo britânico caíram 0,8% em setembro ante agosto e tiveram expansão de 1,2% na comparação anual. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal tinham previsões mais otimistas, de estabilidade no confronto mensal e de acréscimo anual de 2,3%.

O setor varejista responde por cerca de 5% da economia britânica.

No mercado de câmbio, a libra se enfraqueceu mais após o dado de varejo. Às 7h21 (de Brasília), a moeda britânica recuava a US$ 1,3160, de US$ 1,3198 no fim da tarde de ontem. Antes do indicador do Reino Unido, a libra operava a US$ 1,3179. Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo