Vendas no varejo do Japão têm ganho anual de 0,6% em dezembro

As vendas no varejo do Japão subiram 0,6% em dezembro ante igual mês do ano anterior, no segundo avanço consecutivo, numa indicação de que os gastos do consumidor podem estar ganhando força na terceira maior economia do mundo.

O resultado veio após um acréscimo de 1,7% em novembro, segundo números divulgados pelo Ministério de Economia, Comércio e Indústria do país. No ano-calendário de 2016, houve queda de 0,6% nas vendas do setor varejista.

Economistas dizem que os consumidores no Japão estão relutantes a gastar, uma vez que o aumento dos salários continua lento. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, apelou às empresas que elevem os salários de seus funcionários de forma a impulsionar o consumo e propiciar uma recuperação econômica.

Apenas nas varejistas de grande escala do Japão, as vendas tiveram redução anual de 1,3% em dezembro, depois de computadas mudanças nos números de lojas, marcando o quinto mês seguido de declínios. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo