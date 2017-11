Vendas no varejo da zona do euro sobem 0,7% em setembro ante agosto

As vendas no varejo da zona do euro cresceram 0,7% em setembro na comparação com o mês anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta terça-feira. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço um pouco menor, de 0,6%.

Na comparação anual, as vendas no varejo avançaram 3,7% na região da moeda comum.

As vendas no varejo de agosto ainda foram revisadas, para um recuo de 0,1% ante o mês anterior (de uma queda de 0,5% antes calculada) e para uma alta de 2,3% ante igual mês de 2016 (de avanço de 1,2% anteriormente informado).

Fonte: Estadao Conteudo