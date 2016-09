Vendas no varejo britânico caem menos que o esperado em agosto

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 0,2% em agosto ante julho, segundo dados publicados hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). Apesar da queda, o resultado veio acima das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam redução mensal de 0,5% nas vendas.

Na comparação anual, o setor varejista britânico ampliou as vendas em 6,2% em agosto, desempenho que também superou a projeção do mercado, de ganho de 5,3%.

Os indicadores mais recentes mostram que a economia britânica está se recuperando, após o choque inicial com a decisão do Reino Unido de votar por sua saída da União Europeia (o chamado “Brexit”), em plebiscito realizado no fim de junho. Com informações da Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo