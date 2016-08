Vendas no varejo alemão sobem 1,7% em julho ante junho

Tweet no Twitter

As vendas no varejo da Alemanha subiram 1,7% em julho ante junho, considerando-se ajustes sazonais, segundo dados divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis.

O resultado de julho é o melhor desde janeiro de 2014, quando as vendas apresentaram a mesma taxa de crescimento, e ficou bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento de 0,5%.

Na comparação anual, por outro lado, as vendas no varejo alemão tiveram queda de 1,5% em julho, em termos reais. A Destatis destacou que julho deste ano teve 26 dias de compras, enquanto julho de 2015 teve 27.

Entre janeiro e julho, houve acréscimo de 1,7% nas vendas ante igual período do ano passado.

O indicador de vendas no varejo da Alemanha é volátil e sujeito a grandes revisões. Por esse motivo, os economistas observam os números mensais com cautela e levam mais em consideração as médias em três meses. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo