Vendas no e-commerce crescem 10% no Dia dos Pais

As vendas do comércio eletrônico cresceram 10,1% no Dia dos Pais este ano na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da Ebit, empresa especializada em informações do setor. O faturamento das lojas online chegou a R$ 1,94 bilhão no período.

Em nota, a Ebit destacou que a data é o primeiro evento sazonal relevante do varejo no segundo semestre. A alta nas vendas permite que o setor sustente expectativas positivas para outras datas mais relevantes, como a Black Friday e o Natal.

Celulares e smartphones foram os produtos mais vendidos no e-commerce no período do Dia dos Pais, de acordo com o estudo. Aparelhos de TV, tênis, relógio de pulso e vinhos aparecem na sequência entre os itens preferidos na data.

