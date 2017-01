Vendas do setor de turismo corporativo caem 6,5% em 2016, diz Abracorp

As vendas ligadas ao setor de turismo corporativo totalizaram R$ 10,714 bilhões em 2016, montante 6,5% menor que o contabilizado no ano anterior, quando chegaram a R$ 11,458 bilhões. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira, 26, pela Associação Brasileira de Viagens Corporativas (Abracorp).

A maior parte deste montante diz respeito ao transporte aéreo doméstico, que movimentou R$ 4,052 bilhões no ano passado – a cifra é 6% inferior aos R$ 4,311 bilhões contabilizados com transporte aéreo doméstico em 2015. Em termos de bilhetes aéreos emitidos, o setor doméstico corporativo encolheu 4,7% em 2016 na comparação anual, com a emissão de 7,065 milhões de unidades.

A Abracorp também informa que a tarifa média para voos domésticos corporativos ficou em R$ 574 em 2016, valor 1,4% menor que o praticado um ano antes.

Quanto ao market share, a entidade destaca que a Gol obteve a maior fatia de mercado em bilhetes emitidos, com 32,3%, seguida por Latam (30%), Azul (24,4%) e Avianca (12,1%). Em relação ao faturamento, a Gol também lidera a participação do mercado, com 30,5%, seguida por Latam, Azul e Avianca, com 29,5%, 29,2% e 9,7%, respectivamente.

A venda de passagens aéreas internacionais corporativas, por sua vez, totalizou R$ 3,068 bilhões no ano passado, queda de 5,1% frente ao ano anterior. As emissões de bilhetes corporativos internacionais somaram 860 mil unidades, retração de 5,8% na mesma base de comparação.

Fonte: Estadao Conteudo