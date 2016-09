Vendas do setor atacadista têm alta nominal de 1,49% em julho

O faturamento do setor atacadista e distribuidor cresceu 1,49% em termos nominais em julho na comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad). Em termos reais, houve queda de 6,66% em julho na comparação com igual mês de 2015.

Apesar do desempenho fraco, a entidade considerou em nota que a expectativa é positiva para os próximos meses. As projeções da Abad são de crescimento real no acumulado de 2016, mas ele não deve superar 1%.

A pesquisa, apurada pela Fundação Instituto de Administração, aponta expectativa de crescimento de vendas para o mês de agosto, cujo resultado final ainda não foi apurado. Os atacadistas esperam alta nominal de 10,97% em relação a agosto de 2015.

Fonte: Estadao Conteudo