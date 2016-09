Vendas do comércio eletrônico crescem 5,2% no 1º semestre, diz Ebit

As vendas do comércio eletrônico brasileiro cresceram 5,2% no primeiro semestre de 2016, em termos nominais, na comparação com igual período do ano passado, de acordo com estudo da Ebit, empresa especializada em informações no setor. O faturamento do segmento atingiu R$ 19,6 bilhões entre janeiro e junho deste ano.<p><p>A Ebit calculou que houve queda de 2% no volume de pedidos realizados pelo varejo online na comparação com o ano anterior. Segundo o estudo WebShoppers, realizado pela empresa, o recuo foi provocado pelo enfraquecimento das compras feitas pela classe C e pelo aumento do desemprego. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo