Vendas de papelão ondulado sobem 3,05% em agosto ante agosto de 2015, revela ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 3,05% em agosto de 2016 na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 287,191 mil toneladas. Em relação ao mês exatamente anterior, julho, houve crescimento de 2,22%. Os dados são preliminares e foram divulgados nesta quinta-feira, 8, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No acumulado de janeiro a agosto de 2016, a comercialização de papelão ondulado soma 2,161 milhão de toneladas, o que representa uma queda de 1,41% ante igual intervalo de 2015.

Agosto foi o terceiro mês consecutivo no qual as vendas apresentaram crescimento, de 3,05%, na comparação com 2015. Em junho, a expansão foi de 3,02% e em agosto de 0,05%. No mês de abril também foi registrada alta na comercialização, de 0,11%.

Nos três primeiros meses de 2016, por outro lado, foi observada retração, de 7,24% em janeiro, 4,07% em fevereiro e 5,41% em março. Em maio, a queda ficou em 0,63%.

