Vendas de moradias na China sobem 16,8% na comparação anual de dezembro

As vendas de moradias na China subiram 16,8% em valor na comparação anual de dezembro, mostrando leve aceleração ante o ganho de 16,2% verificado em novembro, segundo cálculos do Wall Street Journal baseados em dados do Escritório Nacional de Estatísticas do país.

Em 2016, as vendas avançaram 36,1% ante o ano anterior. Entre janeiro e novembro, as vendas de moradias haviam registrado acréscimo anual de 39,3%.

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários avançaram 6,9% no ano passado, enquanto as construções iniciadas – considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais – tiveram expansão de 8,1%, a 1,67 bilhão de metros quadrados.

Analistas preveem que as vendas e preços de moradias na China perderão força gradualmente ao longo do ano, devido a medidas adotadas por Pequim numa tentativa de conter o superaquecimento no setor imobiliário do país. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo