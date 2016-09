Vendas de cimento no mercado interno caem 14,7% em agosto

As vendas de cimento no mercado interno brasileiro em agosto de 2016 somaram 4,9 milhões de toneladas, queda de 14,7% em relação a agosto de 2015. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 9, pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic) e abrangem resultados preliminares da indústria e estimativas de mercado.

As vendas acumuladas no período entre janeiro e agosto de 2016 alcançaram 38,3 milhões de toneladas, queda de 13,3% em relação aos mesmos meses do ano passado. As vendas acumuladas nos últimos 12 meses até agosto atingiram 58,9 milhões de toneladas, uma baixa de 13,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Na comparação mensal, o recuo das vendas de cimento foi verificado em todas as regiões do País. No Sudeste, principal mercado brasileiro, as vendas de cimento atingiram 2,6 milhões de toneladas em agosto, queda de 14,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Fonte: Estadao Conteudo