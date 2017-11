Vendas de carros na China avançam 0,4% em outubro na comparação anual

A venda de carros na China ficou quase estagnada em outubro na China, com aumento anual de apenas 0,4%, a 2,35 milhões de unidades, informou nesta sexta-feira a Associação de Manufaturas de Automóveis da China. As vendas cresceram 2,1% nos primeiros dez meses de 2017 na comparação com igual período do ano passado, uma forte desaceleração ante o crescimento de 15,9% de todo o ano de 2016.

As vendas totais de veículos aumentaram 2% ante outubro de 2016, a 2,7 milhões, com ganho de 4,1% na comparação do período entre janeiro e outubro. Nos últimos meses, a associação de empresas havia advertido que a meta de crescimento de 5% neste ano não deve ser cumprida.

Entre as empresas, a General Motors se destacou, com crescimento de 10,7% em suas vendas na China em outubro e de 2,2% no período entre janeiro e outubro. A Volkswagen teve avanço mensal de 9,2% e de 3,9% no mesmo período de dez meses. Já a Ford Motor teve recuo de 5% em suas vendas no mês e também nesse patamar porcentual entre janeiro e outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo