Venda de papelão ondulado sobe 8,46% em outubro ante out/16, diz prévia da ABPO

Em outubro, as vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 8,46% na comparação com o mesmo mês de 2016 e 4,27% sobre setembro, para 312,739 mil toneladas. Os dados prévios foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO).

No acumulado de janeiro a outubro, as vendas de papelão ondulado somaram 2,917 milhões de toneladas, alta de 4,71% acima do volume expedido nesse mesmo período de 2016.

Em nota, a associação destaca o vigor da recuperação do setor. “A taxa de crescimento da expedição de papelão ondulado em outubro foi a segunda maior do ano. A anterior, de 8,91%, foi registrada em agosto. Já são, portanto, duas taxas superiores a 8%, observadas desde janeiro. Taxas desta magnitude não se verificavam desde o primeiro semestre de 2013. Parte deste crescimento pode ser explicada pelos baixos volumes expedidos nos meses finais de 2016, o chamado efeito base, que favorece a comparação. Mas a trajetória da expedição ao longo deste ano, especialmente no período maio/julho, quando o crescimento ajustado sazonalmente alcançou 19,79% em valores anualizados, apenas ratifica o vigor da recuperação do segmento”, diz o texto.

Fonte: Estadao Conteudo