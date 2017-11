Venda de papelão ondulado cresce 6,21% em setembro, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – cresceram 6,21% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 299,931 mil toneladas. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1º de novembro, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com agosto, porém, houve queda de 6,45%.

No acumulado de janeiro a setembro as vendas de papelão tiveram alta de 4,28%, para 2,605 milhões de toneladas, na comparação com os nove meses de 2016.

Fonte: Estadao Conteudo