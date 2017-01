União Europeia pressiona Itália para reduzir déficit orçamentário

A Comissão Europeia pediu à Itália que reduza seu déficit orçamentário de 2017 em cerca de 3,4 bilhões de euros, de acordo com um funcionário do Tesouro italiano. O pedido foi entregue nesta terça-feira ao Tesouro italiano e está sendo avaliado, de acordo com o funcionário. “O governo italiano está conversando com a Comissão Europeia e, nos próximos dias, vai decidir se e como irá intervir”, afirmou.

O porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, confirmou que uma carta foi enviada ao governo italiano e disse que o ato é “parte do diálogo permanente entre a comissão e as autoridades italianas”. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo