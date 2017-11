Tribunal vai auditar Fundo Amazônia

O TCU fará uma auditoria sobre a gestão do Fundo Amazônia pelo BNDES. A investigação atende a pedido do deputado ruralista Alceu Moreira (PMDB-RS), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a atuação da Funai e do Incra. O Fundo Amazônia, criado em 2008, usa, basicamente, recursos captados fora do País para bancar ações sociais em defesa da Amazônia e povos indígenas.

Segundo o TCU, até 30 de junho haviam sido captados R$ 2,8 bilhões – 97,4% repassados pela Noruega, 2,1% pela Alemanha e 0,5% pela Petrobrás. A CPI pediu ao TCU que analise itens como contratos firmados entre BNDES e doadores e também com ONGs; e economia, eficiência e eficácia na gestão de recursos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo