Trazer Taylor e Powell juntos para o comando do Fed é uma opção, diz Trump

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que tem três candidatos preferidos para o comando do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a partir de fevereiro: a atual presidente da instituição, Janet Yellen, o diretor do Fed Jerome Powell e o economista John Taylor.

Em entrevista à rede de TV Fox Business, Trump comentou que pode “trazer Taylor e Powell juntos para o comando do Fed”, embora não esteja claro quem seria o presidente e quem seria o vice-presidente. “Bem, como você sabe, eu tenho entrevistado várias pessoas”, disse, afirmando que dois estão em destaque: Taylor e Powell.

Trump também disse que se encontrou com Yellen, “de quem eu gosto muito. Eu realmente gosto muito dela. Então eu tenho três pessoas para as quais eu estou olhando”, disse. Segundo o presidente, a decisão sobre o comando do Fed será tomada “muito em breve”.

Fonte: Estadao Conteudo