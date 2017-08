Teto para contribuição sindical ainda está em discussão, diz ministro

Tweet no Twitter

Depois de dizer na quarta-feira, 9, que a nova contribuição sindical dos trabalhadores teria um teto, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, recuou e disse que o assunto ainda está sendo discutido pelo governo.

Com a reforma trabalhista, acabou a contribuição sindical obrigatória, que corresponde ao valor de um dia de trabalho. Ficou definido que uma nova contribuição seria paga com valor definido por negociação coletiva. “O governo está dialogando com trabalhadores, empregadores e sindicatos. Nos próximos dias, conclui-se consenso nessa questão”, afirmou.

O ministro ressaltou que a decisão sobre o valor caberá à negociação coletiva. “Não será o governo que determinará”, afirmou.

Fonte: Estadao Conteudo