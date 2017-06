Temer sanciona PL que abre crédito suplementar de R$ 164 mi para a Chesf

O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira, 8, um Projeto de Lei que abre crédito suplementar ao Orçamento de Investimento para 2017, em favor da empresa Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). A informação foi divulgada hoje pela assessoria de imprensa do Planalto, que afirmou ainda que os recursos são oriundos de geração própria.

De acordo com o PL, o valor do crédito suplementar é de R$ 164,7 milhões para atender um programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais e também investimentos em energia Elétrica. A maior parte dos recursos – R$ 103,8 milhões – será destinada a Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste. Segundo o PL, outra área que receberá o crédito é de Informática e Teleprocessamento, também no Nordeste.

A medida será publicada no Diário Oficial da União de amanhã.

Fonte: Estadao Conteudo