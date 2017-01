Temer passa domingo em Brasília e se reúne com Pezão amanhã

Após participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, em Porto Alegre, o presidente Michel Temer (PMDB) retornou a Brasília na noite de sábado e não tem compromissos oficiais neste domingo, afirmou a assessoria de imprensa do Planalto. O presidente desembarcou na capital paulista por volta das 16 horas de ontem, ficou algumas horas em São Paulo e não teve agenda oficial, disse a assessoria.

Amanhã, Temer recebe às 11 horas os ministros Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento) no gabinete presidencial. Às 15 horas, tem audiência com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

A pauta dos encontros não foi divulgada, mas deve ser permeada pelo acordo de socorro financeiro ao Estado, que envolve a renegociação da dívida do Rio com a União e aval para empréstimos. A finalização do acordo foi adiada há pouco mais de uma semana.

A conversa de segunda-feira deve definir os últimos pontos do acordo, que servirá de modelo para outros Estados, conforme já confirmado pelo governo. No dia seguinte, é a vez do governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, se reunir com a equipe econômica em Brasília para tratar do assunto.

