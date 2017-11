O presidente Michel Temer negou que pretende editar medidas provisórias para incorporar pontos que podem ser excluídos na atual reforma da Previdência, que está em negociação com parlamentares. Questionado, no fim de evento no Palácio do Planalto, se o governo poderia colocar algum ponto da reforma da Previdência por meio dessas medidas, ele acenou negativamente. Ao ser indagado se “de jeito nenhum”, ele disse: “Não”.

Fonte: Estadao Conteudo