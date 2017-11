Temer e Meirelles participam de café da manhã com Maia para discutir Previdência

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participam na manhã desta quinta-feira, 9, de café da manhã com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e líderes de partidos da base aliada. O encontro acontece na residência oficial do presidente da Casa, no Lago Sul, área nobre de Brasília.

Oficialmente, a reunião é para discutir um novo texto da reforma da Previdência possível de ser aprovado na Câmara. Como vem mostrando o Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, o governo decidiu partir para o tudo ou nada para aprovar a proposta e, por isso, já admite votar um texto mais enxuto, apenas com elevação da idade mínima para aposentadoria e fim de privilégios para servidores públicos.

Fonte: Estadao Conteudo