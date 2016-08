Taxa de desemprego na zona do euro se mantém em 10,1% em julho

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A taxa de desemprego na zona do euro ficou em 10,1% em julho, inalterado ante junho e permanecendo no menor patamar desde julho de 2011, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado, porém, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam leve queda da taxa a 10%.

Apesar da estabilidade na taxa, o total de desempregados no bloco europeu teve queda de 43 mil em julho, a 16,307 milhões de pessoas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo