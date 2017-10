Superávit da balança comercial na 3ª semana de outubro é de US$ 1,107 bi

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,107 bilhão na terceira semana de outubro (16 a 22). O saldo é resultado de exportações que somaram US$ 4,580 bilhões e importações de US$ 3,473 bilhões no período. Em outubro, o resultado comercial é superavitário em US$ 3,589 bilhões, com exportações de US$ 12,920 bilhões e importações de US$ 9,331 bilhões.

No ano, a balança acumula saldo recorde de US$ 56,865 bilhões, maior do que todos os resultados anuais já registrados. A previsão do governo era encerrar 2017 com saldo acima de US$ 60 bilhões, mas, com a sequência de bons resultados, esse número deverá ser revisto para cima.

Outubro

No mês, as exportações cresceram 34,6% na comparação com a média diária de outubro de 2016. Houve aumento nas vendas do exterior de produtos básicos (+ 45,9%), semimanufaturados (+ 32,3%) e manufaturados (+ 23,4%).

Houve crescimento também nas importações, de 17,2% na mesma comparação, com alta nas compras principalmente de combustíveis e lubrificantes (+ 83,4%), veículos automóveis e partes (+ 21,4%), equipamentos eletroeletrônicos (+ 20,1%), instrumentos de ótica e precisão (+ 18,7%) e químicos orgânicos e inorgânicos (+ 11,9%).

Fonte: Estadao Conteudo