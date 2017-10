S&P eleva rating da Argentina e cita medidas para impulsionar competitividade

Tweet no Twitter

A agência de classificação de risco S&P Global elevou de B para B+ o rating em moeda estrangeira da Argentina. A perspectiva é estável.

De acordo com a S&P, as medidas para melhorar a competitividade pelo governo argentino é um “bom sinal para as perspectivas de crescimento econômico”.

“Esperamos que um maior investimento e uma melhor previsibilidade nas políticas econômicas mantenham um crescimento econômico moderado mas estável nos próximos três anos”, disse a empresa.

Para a agência, a perspectiva estável incorpora “a expectativa de que o governo tenha maior capacidade política para continuar a prosseguir com a sua agenda econômica, resultando em uma política econômica mais previsível e gradualmente mais eficácia institucional e de governança”.

Fonte: Estadao Conteudo