Sob o Ministério das Relações Exteriores, Apex ganha apoio de embaixadas

Agora sob o comando do Itamaraty, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) terá o apoio das embaixadas do Brasil ao redor do mundo na realização de suas feiras e eventos no exterior.

As ações antes executadas pela Apex passarão a ter a batuta do departamento de promoção comercial na embaixada de onde o evento é realizado. O Brasil tem 104 setores de promoção comercial – os Secom’s – localizados em suas embaixadas e consulados. Na prática, a mudança dá maior capilaridade à atuação da Apex, já que sua estrutura é de apenas dez escritórios.

“Existe um grupo de trabalho interno que está tratando de formalizar e tornar isso permanente na nova estrutura em que a Apex pertence ao Itamaraty”, informou André Marcos Fávero, diretor da agência, após participar, na capital paulista, do evento de divulgação do Encontro Nacional de Comércio Exterior, a ser realizado entre 23 e 24 de novembro no Rio de Janeiro. “Algumas ações antes não passavam pelos Secom’s. Agora, toda ação organizada pela Apex terá o envolvimento dos Secom’s”, acrescentou.

Na rearranjo feito após a agência ser transferida do Ministério do Desenvolvimento para o Ministério das Relações Exteriores, o papel da Apex passa a ser mais centrado na elaboração, a partir de Brasília das ações de promoção comercial, definindo, por exemplo, setores envolvidos e os mercados onde os eventos serão realizados.

Fávero conta que existe a possibilidade de que algumas embaixadas tenham representantes da Apex, mas essa não será a regra. “Não haverá representantes da Apex em todos os Secom’s. Os diplomatas passarão por treinamento com maior viés de promoção comercial. Só em alguns postos-chave poderemos ter estrutura conjunta com Itamaraty”, adiantou.

