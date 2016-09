Só 13% dos economistas esperam alta dos juros pelo Fed neste mês, diz pesquisa

Tweet no Twitter

Uma pesquisa elaborada pelo Wall Street Journal mostrou que somente 13% dos economistas ouvidos espera que o Federal Reserve, o banco central norte-americano, decida elevar os juros neste mês. Para 74% dos analistas consultados, o BC dos Estados Unidos esperará até dezembro antes de apertar a política monetária.

Os economistas ouvidos ainda disseram que o ritmo das altas futuras deve ser lento. No universo ouvido, 20% acreditam que pode haver uma recessão no próximo ano nos EUA. Os economistas ainda avaliam que o progresso no mercado de trabalho tem desacelerado.

Questionados sobre um universo de tempo mais longo, 73,3% dos consultados disseram ser provável que o Fed tenha de reduzir os juros dentro de cinco anos. Para 55,3% deles, o BC ainda terá de lançar outra rodada de compra de bônus nos próximos cinco anos. Eles não acreditam, porém, que o Fed possa levar os juros para abaixo de zero.

A pesquisa do Wall Street Journal foi conduzida com 61 economistas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo