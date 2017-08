Smart Fit pede registro na CVM

A rede de academias de ginástica Smart Fit entrou com pedido de registro inicial de companhia aberta, na categoria B, que não emite ações. Segundo processo em análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a solicitação não acompanha oferta pública de distribuição de valores mobiliários.

A requerente é a Smartfit Escola de Ginástica e Dança, holding da rede Smart Fit Academias, inaugurada em 2009, além da Bio Ritmo, e que tem como acionistas a família Corona, fundos de investimento geridos pelo Pátria e outros investidores. A companhia atua no Brasil com 270 unidades e também está no México, no Chile, no Peru, na Colômbia e na República Dominicana. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Fonte: Estadao Conteudo