Shell diz que participação no leilão do pré-sal foi ‘superativa’

O presidente da Shell Brasil, André Araujo, avaliou a participação da empresa no leilão do pré-sal como “superativa”. A empresa saiu vencedora em duas das três áreas leiloadas na 2ª Rodada de Partilha da Produção, e em outra da 3ª Rodada. A empresa ainda concorreu por todas as áreas que receberam lance.

Araujo comemorou o fato de a empresa ter se firmado como operadora em duas áreas – Gato do Mato, da 2ª Rodada, e Alto de Cabo Frio Oeste, da 3ª Rodada. “Buscávamos uma oportunidade como operador. Nossa atuação foi fruto de um planejamento de meses. Bidamos, levamos vários blocos e estou muito satisfeito. O Brasil é um País que oferece oportunidade”, afirmou.

Ele ainda destacou que, com o leilão, vai conseguir “tirar do freezer” o projeto de Gato do Mato, que está sob sua concessão no lado de pós-sal.

Fonte: Estadao Conteudo