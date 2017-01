Setor público tem em 2016 déficit primário de R$ 155,791 bi, pior da série do BC

As contas do setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras) acumularam um déficit primário de R$ 155,791 bilhões em 2016, o equivalente a 2,47% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta terça-feira, 31, o Banco Central. Este é o pior resultado para um ano na série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2001.

Em 2015, o déficit acumulado foi de R$ 111,249 bilhões (1,85% do PIB) e, em 2014, de R$ 32,536 bilhões (0,56%). O setor público consolidado reúne o Governo Central (Previdência Social, Banco Central e Tesouro Nacional), os Estados, os municípios e as estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras.

O resultado primário de 2016 ficou dentro do intervalo da pesquisa do Projeções Broadcast, que indicou déficit primário de R$ 149 bilhões a R$ 160,3 bilhões, mas foi um resultado negativo mais intenso que a mediana, de R$ 153,650 bilhões de déficit.

A previsão do governo, contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), era de déficit de R$ 163,9 bilhões para o setor público consolidado em 2016. No caso de 2017, a projeção é de déficit de R$ 143,1 bilhões.

O déficit fiscal em 2016 pode ser atribuído ao rombo de R$ 159,473 bilhões do Governo Central (2,53% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 4,666 bilhões (0,07% do PIB) em 2016. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 6,787 bilhões, os municípios tiveram um saldo negativo de R$ 2,121 bilhão. As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 983 milhões no período (0,02% do PIB).

Dezembro

O setor público consolidado apresentou déficit primário de R$ 70,737 bilhões em dezembro, informou o Banco Central. Em novembro, havia sido registrado déficit de R$ 39,141 bilhões e, em dezembro de 2015, um déficit de R$ 71,729 bilhões.

O resultado primário consolidado do mês passado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que eram de déficit, de R$ 63 bilhões a R$ 75,3 bilhões. A mediana estava negativa em R$ 67,7 bilhões.

O déficit primário de R$ 70,737 bilhões foi o segundo pior resultado da série histórica para meses de dezembro, ficando atrás apenas de dezembro de 2015.

O resultado fiscal de dezembro foi composto por um déficit de R$ 64,248 bilhões do Governo Central. Os governos regionais (Estados e municípios) tiveram um saldo negativo de R$ 6,067 bilhões no mês. Enquanto os Estados registraram um déficit de R$ 3,997 bilhões, os municípios tiveram resultado negativo de R$ 2,070 milhões. Já as empresas estatais registraram déficit primário de R$ 422 milhões.

Déficit nominal

O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 562,815 bilhões em 2016, o que representa 8,93% do PIB, informou o Banco Central. Em 2015, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 613,035 bilhões e, em 2014, deficitário em R$ 343,916 bilhões.

No ano passado, o Governo Central registrou déficit nominal de R$ 477,835 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 78,389 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 6,590 bilhões.

Em dezembro de 2016, o setor público consolidado registrou déficit nominal de R$ 105,237 bilhões, após o resultado deficitário de R$ 80,428 bilhões de novembro e o rombo nominal de R$ 123,821 bilhões de dezembro de 2015.

No mês passado, o governo central registrou déficit nominal de R$ 93,619 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 10,767 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 851 milhões.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve gasto de R$ 407,024 bilhões com juros em 2016, informou o Banco Central. O gasto equivale a 6,46% do PIB. Em 2015, essa despesa foi de R$ 501,786 bilhões (8,36% do PIB) e, em 2014, de R$ 311,380 bilhões (5,39% do PIB).

De acordo com o Banco Central, o Governo Central teve no ano passado despesas na conta de juros de R$ 318,362 bilhões. Já os governos regionais registraram gasto com esta conta de R$ 83,055 bilhões e as empresas estatais, de R$ 5,607 bilhões.

Somente em dezembro, o gasto com juros somou R$ 34,499 bilhões, após esta despesa somar R$ 41,287 bilhões em novembro. O governo central teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 29,370 bilhões. Os governos regionais registraram gasto de

R$ 4,701 bilhões e as empresas estatais, de R$ 428 milhões.

Fonte: Estadao Conteudo