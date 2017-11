Senado dos EUA discutirá nomeação de Powell à presidência do Fed no dia 28

Tweet no Twitter

A Comissão Bancária do Senado dos EUA vai se reunir no próximo dia 28 para discutir a nomeação de Jerome Powell à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), segundo anúncio feito ontem à noite.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, indicou Powell para assumir o comando do Fed no lugar de Janet Yellen, cujo mandato expira no começo de fevereiro.

Powell já foi submetido ao processo de confirmação no Senado em outras ocasiões. Em 2012 e 2014, ele foi sabatinado ao ser nomeado para integrar a diretoria do Fed.

A expectativa é que a nomeação de Powell seja apoiada pelos partidos Republicano e Democrata, embora alguns parlamentares republicanos tenham expressado preocupação com a postura favorável dele às políticas do Fed sob o comando de Yellen. Em 2014, 23 republicanos votaram contra sua indicação.

Antes da audiência do dia 28, Powell começou a se reunir esta semana com parlamentares em Washington.

O senador republicano Mike Crapo, presidente da Comissão Bancária, afirmou ter tido uma reunião “positiva” com Powell ontem.

Já o líder da maioria no Senado, o republicano Mitch McConnell, que se encontrou com Powell na terça-feira, declarou em comunicado que “estar ansioso” para aprovar a nomeação dele à presidência do Fed. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo