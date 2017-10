Senado aprova projeto que permite incluir dados em cadastros positivos

Tweet no Twitter

O Plenário do Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 24, o texto-base do PLS 212/2017, que muda as regras de inclusão de dados nos cadastros positivos de crédito para ampliar a adesão dos consumidores.

Hoje, só há registro de débitos e dívidas, sem levar em conta o que as pessoas pagam em dia. Com a aprovação da medida, pessoas ou empresas que se mantiveram em dia com suas obrigações passarão a ter acesso a condições mais favoráveis de financiamento.

Antes de encaminhar o texto para a Câmara dos Deputados, entretanto, o Senado ainda precisa analisar dois destaques apresentados ao texto, que podem alterar o conteúdo do projeto. Os destaques serão votados apenas na próxima sessão.

O projeto é alvo de críticas, no entanto, por supostamente compartilhar os dados dos consumidores. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, minimizou nesta terça-feira, 24, esses argumentos. Segundo ele, nenhuma instituição financeira terá livre acesso às informações, apenas à nota de crédito que será concedida de acordo com seu histórico de pagamentos.

“Na medida em que o novo cadastro for implantado, as taxas de juros cobradas das empresas e consumidores irão cair”, disse o ministro.

Fonte: Estadao Conteudo