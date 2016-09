Secretária do Tesouro afirma que maior desafio é reequilibrar as contas públicas

A secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, reconheceu, mais uma vez, que o maior desafio da atual equipe econômica é reequilibrar as contas públicas para que o Brasil possa voltar a crescer. Em vídeo publicado nesta segunda-feira, 5, no site do Palácio do Planalto, a secretária afirmou que as reformas precisam ser feitas e lembra que os problemas do País são de “natureza profunda” tanto no que se refere ao gasto quanto à Previdência Social.

“Precisamos garantir sustentabilidade do sistema e isso permite uma melhor condição de equilibrar a dívida e voltar a ter a confiança dos agentes, e essa confiança será nosso grande elo para recuperar o crescimento”, disse.

Ela afirmou ainda que o atual esforço de sua equipe é mostrar para a sociedade a necessidade de uma reforma no sistema previdenciário. “É uma agenda de garantia de direitos que serão obtidos num futuro próximo”, afirmou.

Ainda segundo a secretária, as mudanças são necessárias para dar sustentação para o Brasil e trabalhadores brasileiros. “Precisamos assegurar direitos de quem trabalha e espera ter direito à aposentadoria sem um crescimento tão grande dos impostos”, destacou.

Fonte: Estadao Conteudo