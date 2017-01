Saudita elogia cumprimento do acordo de cortes de produção por membros da Opep

O cumprimento das metas de corte de produção por parte dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) é “muito bom”, afirmou hoje o ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih.

O principal dirigente saudita para o assunto jantou com representantes de outros países do cartel neste sábado, antes de uma reunião de domingo da Opep sobre a aderência dos governos ao acordo de novembro, que prometeu cortar cerca de 4% de sua produção, ou cerca de 1,2 milhões de barris por dia.

A reunião conta com a participação da Rússia, que não faz parte da entidade mas também se comprometeu com um corte de 558 mil barris por dia.

De acordo com autoridades da Opep, os cortes já implementados por membros e não membros somam 1,5 milhões de barris por dia, ou 80% do que foi prometido. Essas estimativas, notaram esses oficiais, são preliminares e podem mudar até o fim do mês.

O número, por outro lado, não inclui o que foi extraído a mais por países que ficaram isentos no acordo, como a Líbia, o Irã e a Nigéria. No caso do país do norte da África, a produção cresceu notavelmente no período e chegou a subir acima de 700 mil barris por dia este mes, a primeira vez que isso acontece em três anos e quase 30% acima do volume registrado em outubro. Fonte: Dow Jones Newswires.

