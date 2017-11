Reunião sobre Previdência foi positiva, mas ainda não há calendário, diz Rossi

O líder da bancada do PMDB na Câmara, deputado Baleia Rossi (SP), definiu como “muito boa” a reunião entre a equipe econômica e líderes partidários na manhã desta quinta-feira, 9, para discutir o novo texto da reforma da previdência. Segundo o peemedebista, apesar da reunião ter sido positiva, não foi estabelecida uma data para a possível votação de Proposta de Emenda à Constituição (PEC). “Não tem calendário”, afirmou.

O líder disse que vê agora uma possibilidade do tema ser votado no plenário da Câmara. “A questão fiscal do País é muito grave. Não fazer nada é uma irresponsabilidade para o País”, declarou.

De acordo com Rossi, o acordo feito nesta manhã estabeleceu que os líderes vão reunir as bancadas após o feriado de 15 de novembro para debater as mudanças propostas pelo governo. Só então será possível medir o termômetro da base e das possibilidades de aprovação do texto.

