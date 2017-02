Recuperações judicias caem 14,6% ante janeiro de 2016, diz Serasa

O número de pedidos de recuperação judicial em janeiro caiu 14,6% em relação ao visto no mesmo período de 2016, segundo levantamento realizado pela Serasa Experian. Foram, ao todo, 82 pedidos, sendo 52 de micro e pequenas empresas.

Os pedidos vindos das médias empresas somaram 18, ao passo que 12 grandes companhias entraram com o pedido de recuperação judicial no mês passado. Ante dezembro de 2016, o total de pedidos foi 43,4% menor.

A Serasa Experian aponta que a queda na relação anual pode ser um sinal que, com as reduções da taxa básica de juros e com a esperada saída da recessão, essa estatística esteja demonstrando seus primeiros sinais de estabilização. No ano passado, houve um recorde histórico de pedidos, que alcançaram 1.863.

O número de pedido de falências atingiu 92 ocorrências em janeiro, queda de 8,9% em relação a janeiro de 2016. Em relação a dezembro, o recuo foi de 31,3%.

Coluna do Broad:

São Paulo, 03/02/2017 – A disputa pela Via Varejo, do Grupo Pão de Açúcar, está esquentando. A rede francesa Fnac, que já possui lojas no Brasil e a americana BestBuy, teriam começado a olhar o ativo. As ofertas formais ainda não foram feitas, mas a chilena Falabella e a brasileira Lojas Americanas, da 3G, seguem com alto apetite.

Fonte: Estadao Conteudo