Receitas de concessões em julho somam R$ 1,9 bi, diz Tesouro

O caixa do governo federal recebeu um reforço de R$ 1,9 bilhão em concessões em julho, um crescimento real de 23,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em julho de 2015, as receitas com concessões e permissões somaram R$ 1,540 bilhão.

Já os dividendos pagos pelas empresas estatais em julho atingiram R$ 24,1 milhões em julho. Não houve pagamento de dividendos no mesmo mês de 2015.

O Tesouro Nacional não divulgou os dados de receitas com concessões e dividendos no acumulado de janeiro a julho.

Contas do Tesouro (com BC)

As contas do Tesouro Nacional (incluindo o Banco Central) registraram um déficit primário de R$ 6,733 bilhões em julho. No ano, o superávit primário acumulado nas contas do Tesouro Nacional (com o BC) é de R$ 21,187 bilhões.

Considerando apenas o resultado do Tesouro, houve um saldo negativo em julho de R$ 6,805 bilhões, com superávit de R$ 21,517 bilhões nos primeiros sete meses do ano. Já as contas do Banco Central apresentaram superávit de R$ 72,1 milhões no mês passado e acumulam um resultado negativo de R$ 330,3 milhões até julho deste ano.

Desta forma, a Previdência Social tem sido a maior responsável pelo déficit primário do governo em 2016. No mês passado, o resultado do INSS foi negativo em R$ 11,818 bilhões e chegou a um déficit de R$ 72,260 bilhões no acumulado do ano. A reforma da Previdência é uma das maiores apostas da equipe econômica para tentar reverter a trajetória de rombos fiscais nos próximos anos, mas a proposta do governo ainda não foi apresentada.

Investimento no PAC

Os investimentos do governo federal no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) atingiram R$ 2,920 bilhões em julho, queda real de 18,9% em relação ao mesmo mês do ano passado. Desse valor, R$ 602,8 milhões foram destinados ao programa Minha Casa Minha Vida, uma redução real de 48%.

O Tesouro Nacional não divulgou os dados a respeito dos investimentos totais do governo em julho, nem as informações sobre os valores acumulados entre janeiro e julho.

Fonte: Estadao Conteudo