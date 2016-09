Receita Federal abre consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda

Tweet no Twitter

A Receita Federal abre nesta quinta-feira, 8, consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016 (IRPF). No lote estão sendo liberadas também restituições que estavam na malha fina dos exercícios de 2008 a 2015. O crédito bancário será feito no dia 15 de setembro. O lote contempla 2.106.171 contribuintes, totalizando mais de R$ 2,5 bilhões.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone (146). A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações e à situação cadastral no CPF.

É possível, também, consultar nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do contribuinte pessoa física.

Fonte: Estadao Conteudo