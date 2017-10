Publicada autorização de liquidação parcial antecipada de contrato BNDES/União

Tweet no Twitter

O Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, publica despacho do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que autoriza a liquidação parcial antecipada relativa à parcela do saldo devedor do Contrato 755/PGFN/CAF de Financiamento, celebrado entre a União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 15 de outubro de 2012.

Esse Contrato 755 está no rol dos contratos de financiamentos ao BNDES celebrados entre os anos de 2008 e 2014 e que agora estão sendo liquidados antecipadamente para a devolução dos recursos à União. Em 28 de setembro, o Tesouro comunicou a liquidação antecipada de R$ 33 bilhões referente a alguns contratos de empréstimos, entre eles o de número 755. O despacho publicado hoje não informa o valor da operação.

