Projeção para Selic no fim de 2017 cai de 10,25% para 9,75% ao ano, aponta Focus

Sob influência da decisão de política monetária da semana passada, quando o Banco Central acelerou o corte de juros, os economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para a Selic no fim de 2017 e 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 16, que a mediana das previsões para a Selic este ano passou de 10,25% para 9,75% ao ano. Há um mês, estava em 10,50% ao ano. É a primeira vez, desde o fim de 2013, que o mercado projeta a Selic em apenas um dígito no fim de 2017.

O relatório desta segunda-feira indicou ainda que a mediana das projeções dos economistas para a taxa básica no fim de 2018 passou de 9,63% para 9,50% ao ano. Há um mês, estava em 9,88%.

Na última quarta-feira, dia 11, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cortou a Selic em 0,75 ponto porcentual, de 13,75% para 13,00% ao ano. A decisão surpreendeu a maior parte do mercado financeiro, que havia se posicionado para uma redução de 0,50 ponto. Ao justificar sua decisão, o BC citou a inflação menor e a atividade mais fraca que o esperado.

No relatório Focus agora divulgado, a Selic média de 2017 passou de 11,53% para 11,08% ao ano. Há um mês, a mediana da taxa média projetada para o ano era de 11,63%. No caso de 2018, a Selic média foi de 9,80% para 9,70% ao ano. Quatro semanas antes, estava em 10,00%.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2017 em 9,50% ao ano ante os 10,00% de uma semana antes. Há um mês, a projeção era de 10,38% ao ano para o final de 2017. O Top 5 também reduziu a projeção para a Selic no fim de 2018, de 10,25% para 9,50%, ante 10,50% um mês atrás.

Abertura dos dados

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas projetam a Selic em um dígito pelo menos até o fim de 2021. Este é o horizonte abarcado pelas expectativas contidas no levantamento.

As projeções indicam uma Selic em 9,75% ao ano no fim de 2017; em 9,50% no fim de 2018; em 9,25% no fim de 2019; em 9,00% no fim de 2020; e em 9,00% no fim de 2021. Atualmente, a taxa está em 13,00% ao ano.

A abertura dos dados também revela que os economistas do Focus projetam uma retração do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,50% em 2016. Essa expectativa é levemente pior que a de uma semana antes, quando o recuo calculado era de 3,49%.

O Banco Central passou a publicar nesta segunda-feira, no Focus, as projeções para 2017 e 2018, uma vez que a maior parte dos indicadores econômicos do ano passado já foi divulgada.

Este não é o caso do PIB consolidado de 2016, que será anunciado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apenas no dia 7 de março. Pelo sistema de expectativas disponibilizado no site do BC, no entanto, é possível verificar quais são as projeções mais recentes do mercado para o PIB de 2016.

O mesmo vale para as projeções de produção industrial. A mediana das expectativas do mercado é de retração de 6,71% em 2016, um porcentual pior que os 6,65% de uma semana antes. O IBGE divulgará os números consolidados da produção industrial de 2016 em 1º de fevereiro deste ano.

Fonte: Estadao Conteudo