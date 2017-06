Projeção do IPCA 2017 no cenário de mercado está em 4,0%, diz ata do Copom

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 6, indicou que a projeção para o IPCA de 2017 no cenário de mercado está em 4,0%, mesmo patamar que constava no comunicado divulgado logo após a reunião da semana passada. Já a projeção para 2018 passou de 4,4%, no comunicado, para 4,6% na ata. Na ata anterior, de abril, a projeção para 2017 era de 4,1% e de 4,5% para 2018.

As projeções do cenário de mercado levam em conta taxas de juros e câmbio variáveis, apuradas pela pesquisa Focus do BC. Nos últimos meses, a instituição tem dado maior ênfase justamente às projeções do cenário de mercado. Na visão do BC, o cenário de referência, que utiliza juros e câmbio fixos, teria perdido relevância porque o ciclo atual é de queda de juros. Na ata divulgada hoje, assim como na anterior, o BC não informou as projeções no cenário de referência.

No caso do cenário de mercado, as projeções indicam que o BC caminha para o cumprimento da meta de inflação projetada para este e o próximo ano. O centro da meta para cada um dos anos é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (inflação entre 3,0% e 6,0%).

No Relatório de Mercado Focus publicado ontem, as instituições financeiras projetaram inflação de 3,90% em 2017 e de 4,40% em 2018. Na semana passada, ao reduzir a Selic em 1 ponto porcentual, de 11,25% para 10,25% ao ano, o BC indicou que sua principal preocupação é com o andamento das reformas trabalhista e previdenciária no Congresso. Para a instituição, as incertezas aumentaram após o estouro da crise política.

Fonte: Estadao Conteudo