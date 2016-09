Produtores de petróleo estão "próximos" de acordo, diz Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e produtores de fora do grupo estão "próximos" de fechar um acordo com o objetivo de estabilizar os mercados da commodity. Segundo Maduro, o plano é anunciar um pacto ainda este mês.<p><p>Os comentários vieram após Maduro se reunir com o presidente iraniano, Hassan Rouhani, durante cúpula na ilha Margarita, que pertence à Venezuela.<p><p>"Tivemos uma longa reunião bilateral com Rouhani. Estamos próximos de um acordo entre produtores da Opep e de fora da Opep", disse Maduro.<p><p>Grandes produtores de petróleo terão conversas informais sobre os mercados de petróleo no dia 28 de setembro, último dia de uma conferência sobre energia a ser realizada na Argélia. Com informações da Dow Jones Newswires. <br /><br /><b>Fonte: </b>Estadao Conteudo