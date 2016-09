Produção industrial do Reino Unido sobe 0,1% em julho ante junho

A produção industrial do Reino Unido teve leve alta de 0,1% em julho ante junho, segundo dados publicados hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). Na comparação anual, houve aumento de 2,1% na produção da indústria britânica em junho. O resultado deste mês só foi positivo devido ao bom desempenho do setor de petróleo e gás, o que acabou compensando a queda da produção manufatureira.

Os números da produção industrial de junho foram revisados para estabilidade na comparação mensal e acréscimo anual de 1,4%, ante +0,1% e +1,6% projetados anteriormente, respectivamente.

Apenas a produção manufatureira do Reino Unido encolheu 0,9% em julho ante o mês anterior, mas registrou alta de 0,8% no confronto anual. Também no caso da manufatura, as estimativas de junho foram revisadas pelo ONS, para queda mensal de 0,2% e ganho anual de 0,6%. Já a produção de petróleo e gás no Mar do Norte subiu 5,6%. Segundo a ONS, o aumento foi resultado dos atrasos da manutenção anual prevista em um dos maiores campos de petróleo da região, que normalmente ocorre durante o verão.

No segundo trimestre, a produção industrial britânica cresceu 1,0% ante os três meses anteriores, enquanto a produção manufatureira avançou 0,5%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo