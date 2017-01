Produção industrial alemã cresce menos que o esperado em novembro

Tweet no Twitter

A produção industrial da Alemanha subiu 0,4% em novembro ante outubro, considerando-se ajustes sazonais, segundo dados publicados hoje pela agência de estatísticas do país, a Destatis. Apesar de sinalizar a continuidade de uma recuperação no quarto trimestre, o resultado ficou aquém da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam avanço maior, de 0,7%.

O desempenho positivo da indústria alemã em novembro foi graças principalmente à atividade no setor de construção, que aumentou 1,5% ante outubro. A produção manufatureira teve alta mais moderada em novembro, de 0,4%.

No confronto anual, a produção geral da indústria alemã cresceu 2,2% em outubro, também no cálculo com ajustes.

A Destatis revisou o dado mensal de produção industrial de outubro, de +0,3% para +0,5% ante setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo