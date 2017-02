Produção do setor eletroeletrônico recua 11,3% em 2016, revela Abinee

A produção do setor eletroeletrônico deu sinais de recuperação em dezembro ao crescer 7,3% em relação a novembro, com ajuste sazonal, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, em 2016, o segmento ainda recuou 11,3% ante 2015, retração mais expressiva que a indústria geral (-6,6%) e que a indústria de transformação (-6,1%).

No ano, o resultado foi motivado pela queda de 14,8% na indústria eletrônica e de 8,6% na elétrica. No caso da eletrônica, foram observadas reduções em todos os seus subsetores, destacando os equipamentos de informática e periféricos (-20,3%). Já na elétrica, só a produção de pilhas, baterias e acumuladores elétricos aumentou (4,2%), e houve recuos de até 27,2%, como no caso de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação.

“Este desempenho da produção está em linha como o faturamento do setor, que teve queda real de 11% no ano passado, atingindo praticamente todos os segmentos da Abinee, confirmando a baixa atividade da indústria”, afirma o presidente executivo da Associação, Humberto Barbato.

Em dezembro, a expansão de 7,3% foi motivada principalmente pelo aumento da produção de bens eletrônicos (15,2%), uma vez que a indústria elétrica ficou praticamente estável (0,4%). No confronto com o último mês de 2015, a produção do setor eletroeletrônico teve alta de 8,0%, a segunda nessa base de comparação no ano de 2016. Em agosto, houve elevação de 2,6%.

“Esperamos que este resultado sinalize uma tendência de recuperação e não seja apenas um crescimento pontual, pois há ainda um longo caminho a ser percorrido para que a indústria eletroeletrônica recupere as perdas dos últimos três anos em seu nível de atividade industrial”, completa Barbato.

Fonte: Estadao Conteudo