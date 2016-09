Produção chinesa de petróleo bruto cai 5,1% entre janeiro e julho

Tweet no Twitter

A produção de petróleo bruto da China recuou 5,1% entre janeiro e julho ante igual período do ano passado, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

Segundo analistas, a prolongada baixa dos preços do petróleo levou a corte de investimentos em exploração e produção na China e, ao mesmo tempo, impulsionou as importações de petróleo bruto.

No ano até julho, as importações chinesas de petróleo tiveram expansão anual de 12,1%, de acordo com o governo.

Já a produção chinesa de gás natural dobrou nos primeiros sete meses do ano, a 9,64 bilhões de metros cúbicos, graças principalmente à forte produção de gás de xisto. Fonte: Dow Jones Newswires.

