Produção atual de petróleo do Irã é de 3,8 milhões de barris por dia, diz NIOC

O Irã espera que o mercado global de petróleo se reequilibre no quarto trimestre ou no início de 2017, disse Seyed Mohsen Ghamsari, diretor para Assuntos Internacionais da Iranian Oil Co. Nacional (NIOC) nesta quarta-feira.

Falando na conferência S&P Global Platts em Cingapura, Ghamsari disse que o Irã ampliou sua produção para 3,8 milhões de barris por dia desde que as sanções do Ocidente foram retiradas no início deste ano, perto de sua meta de 4 milhões de barris. “O Irã aumentará a produção de petróleo gradualmente”, afirmou Ghamsari.

As sanções internacionais impostas ao Irã em 2014 tinham restringido a sua produção de petróleo para menos de 3 milhões de barris por dia. As sanções foram retiradas em janeiro.

Segundo ele, as exportações de petróleo do Irã devem atingir cerca de 2,2 milhões de barris por dia em setembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Fonte: Estadao Conteudo