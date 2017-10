Príncipe saudita defende estender corte na produção de petróleo da Opep

Tweet no Twitter

Riad, 28 (AE) – O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, afirmou neste sábado que seu país defende a extensão do acordo liderado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para limitar a produção da commodity para além do prazo previsto de março. Salman afirmou que o acordo é necessário para equilibrar a oferta e a demanda.

A Arábia Saudita é o maior produtor do mundo e o membro mais influente da Opep. O acordo, que entrou em vigor no início de 2017, também inclui algumas nações de fora do cartel, como a Rússia.

A Opep deve debater o assunto em sua próxima reunião, em 30 de novembro.

Em comunicado, o príncipe Salman disse que a Arábia Saudita “reafirma sua disposição em estender o acordo de corte na produção, que mostrou sua viabilidade ao reequilibrar a oferta e a demanda”.

O efeito dos limites de produção aprovados por importantes países do setor tem sido contrabalançado pelo aumento da produção de xisto nos EUA. O príncipe disse que a alta demanda por petróleo tem absorvido a maior oferta de xisto.

“A jornada rumo a restaurar o equilíbrio dos mercados, liderada pelo Reino [saudita], se mostra bem-sucedida, apesar dos desafios”, disse a autoridade. Fonte: Associated Press.

Fonte: Estadao Conteudo