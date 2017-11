Prefeitura do Rio negocia refinanciamento de R$ 2 bilhões com o CDB, da China

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, negocia com o Banco de Desenvolvimento da China (CDB), em Pequim, o financiamento de parte da dívida que mantém hoje com o governo federal. A meta é refinanciar US$ 2 bilhões, com melhores prazos e taxas de juros, “o que permitirá direcionar mais recursos para investimentos”, como informou a prefeitura em comunicado.

Segundo a nota, o diretor-geral do banco, Jin Tao, demonstrou interesse na proposta e destacou o interesse de empresas chinesas em desenvolver projetos no Rio, onde está instalada, por exemplo, a sede da State Grid, uma das maiores investidoras privadas no setor elétrico brasileiro. Segundo a prefeitura, Tao demonstrou especial interesse em projetos de parcerias público-privadas.

Em sua visita a Pequim, Crivella foi recebido também pelo prefeito da cidade, Chen Jining, com quem assinou acordos de cooperação nas áreas de planejamento, cultura, desenvolvimento sustentável, segurança e turismo.

Fonte: Estadao Conteudo